Una tubazione che farà da collettore, posizionato sotto la sabbia, lungo tutto l’arenile di Triscina, sino ad arrivare nella zona a confine con Selinunte dove, al di fuori della spiaggia, verrà realizzata una delle due vasche di accumulo lato mare. Dalla struttura del Commissario per la depurazione chiariscono i contenuti del progetto della rete fognaria di Triscina. Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche sui lavori, sia sugli scavi in alcune strade dopo le abbondanti piogge che sulla movimentazione sabbia sull’arenile. CastelvetranoSelinunte.it ha avuto modo di conoscere il progetto esecutivo che ha acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni. Sulla spiaggia i mezzi meccanici stanno lavorando ora perché l’unica finestra temporale autorizzata per eseguire la parte dell’intervento che ricade nella zona Sic-Zpsl è da maggio a settembre ma, assicurano dalla struttura del Commissario, prima dell’inizio dell’estate i lavori dovranno essere completati.

Le strutture metalliche visibili sulla spiaggia – anche dal video che CastelvetranoSelinunte.it ha pubblicato ieri – chiariscono dalla struttura del Commissario, sono i cosiddetti “blindo-scavi” che si stanno utilizzando in cantiere per la posa in sicurezza del tubo on scavo e non certo per costruire vasche in cemento o altri manufatti che, nella spiaggia, non sono previsti dal progetto approvato dagli enti competenti e appaltato. Il cronoprogramma dei lavori è attualmente rispettato. Dalla struttura del Commissario fanno sapere che si stanno asfaltando le strade a pettine che dalla via Mediterraneo arrivano a mare e, parallelamente, si sta procedendo ad asfaltare i tratti della via Mediterraneo, dove già le tubazioni della rete sono state posate.

AUTORE. Max Firreri