ASCOLTA L'ARTICOLO

Fervono i preparativi per l’apertura del nuovo supermercato CONAD a Castelvetrano. Il prestigioso marchio italiano della grande distribuzione organizzata aprirà mercoledì 7 settembre i nuovi locali in Via Giovanni Gentile, di fronte il Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano. Prima dell’apertura saranno svelate tutte le novità legate al nuovo store.

AUTORE. Redazione