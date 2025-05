Va avanti il cantiere per la costruzione della rete fognaria della frazione di Triscina, opera progettata e appaltata dalla struttura del Commissario nazionale per la depurazione. Attualmente pale meccaniche ed escavatori sono all’opera sulla spiaggia della frazione, all’altezza delle strade 161, 163 e 165, dove si stanno realizzando, presumibilmente, delle vasche d’accumulo dei reflui (ci sono casseforme in legno ben visibili) dove dovrebbero essere in azione pompe di sollevamento verso il depuratore di Castelvetrano. In questo video raccontiamo cosa sta avvenendo: movimentazione di sabbia dalle dune, spianamento dell’arenile nella zona interessata e scavi. Intanto non si placano le polemiche: il caso è approdato in consiglio comunale, le associazioni “Codici” e Legambiente chiedono chiarimenti.

AUTORE. Redazione