A partire da martedì 8 aprile la dermatologia diventa ancora più accessibile per i cittadini di Castelvetrano e di tutto il territorio del Belice. La Casa di Cura VITTORIA, presso il Vanico, amplia la propria offerta sanitaria introducendo il servizio di dermatologia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), permettendo ai pazienti di usufruire di visite specialistiche e trattamenti con la massima professionalità e senza barriere economiche. Grazie a questa nuova opportunità i pazienti potranno beneficiare di diagnosi tempestive e trattamenti adeguati, essenziali per la prevenzione e la cura delle patologie della pelle.

La Casa di Cura Vittoria è da sempre un punto di riferimento per la sanità del territorio, distinguendosi per l’elevata professionalità e l’attenzione al paziente. Il team di specialisti lavora con un approccio personalizzato, assicurando cure mirate e basate sulle più avanzate metodologie mediche. “L’obiettivo,-dice l’Amministratore della Casa di Cura Vittoria Dr. Filippo Daniele Clemente– “ è garantire a ogni paziente un’esperienza di cura eccellente con percorsi diagnostici e terapeutici rapidi, efficaci e accessibili. La nostra mission è diventare centro di riferimento per la DIAGNOSI PRECOCE e quindi prevenzione con cura chirurgica del MELANOMA, aggressivo tumore maligno della pelle che velocemente si diffonde infiltrandosi verso gli organi interni”. L’attenzione alle cure dermatologiche oggi può avvenire senza necessariamente effettuare spostamenti dal proprio territorio, accedendo con la richiesta del medico curante. Inoltre la struttura è impegnata costantemente nel miglioramento della qualità dei servizi offerti, ponendo sempre al centro la salute e il benessere della comunità.

Grazie a questa nuova convenzione presso la Casa di Cura Vittoria sarà possibile accedere a diversi servizi specialistici, tra cui:

Visita dermatologica – un consulto approfondito per la diagnosi e il trattamento delle principali patologie della pelle

– un consulto approfondito per la diagnosi e il trattamento delle principali patologie della pelle Videodermatoscopia – un esame avanzato con un rivoluzionario videodermatoscopio digitale basato sull’intelligenza artificiale che offre immagini ad altissima risoluzione, utilissimo per diagnosi precise e accurate

– un esame avanzato con un rivoluzionario videodermatoscopio digitale basato sull’intelligenza artificiale che offre immagini ad altissima risoluzione, utilissimo per diagnosi precise e accurate Test allergici – specifici esami per individuare allergie cutanee e identificare le sostanze responsabili delle reazioni avverse

– specifici esami per individuare allergie cutanee e identificare le sostanze responsabili delle reazioni avverse Trattamento laser di neoformazioni – un metodo efficace e sicuro per la rimozione di piccole lesioni cutanee benigne

– un metodo efficace e sicuro per la rimozione di piccole lesioni cutanee benigne Trattamento laserchirurgia – una soluzione innovativa e minimamente invasiva per diverse problematiche dermatologiche

Un’opportunità importante per la prevenzione e la cura delle patologie cutanee, grazie a un team di specialisti altamente qualificati e all’impiego delle più moderne tecnologie diagnostiche.

Per info e prenotazioni: 0924.81075

AUTORE. Giacomo Moceri