Chi intenda conoscere da vicino qualche aspetto specifico del modello DADA, incontrare i Docenti di Scuola Secondaria e visionare locali ed attività abitualmente realizzate, ha la possibilità di farlo partecipando alle giornate dedicate all’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado del plesso V. Pappalardo che si svolgerà il 4 Dicembre e del plesso Medi che si svolgerà il 10 dicembre sempre dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Il modello DADA “Didattica per Ambienti Di Apprendimento” ispirato al modello anglo-sassone, ha al posto delle aule tradizionali, spazi specifici dedicati a ciascuna materia, trasformanti in veri e propri laboratori, attrezzati in modo più funzionale e stimolante per ogni disciplina. Tale modello ha la finalità di rendere gli studenti protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento; infatti essi si spostano da un laboratorio all’altro a seconda dell’orario e utilizzano al meglio le strumentazioni e gli arredi acquistati con i fondi del PNRR.

“Si tratta di costruire, sostiene la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosa Barone, in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica, ma soprattutto consente di individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola, in perfetta e sinergica continuità.

AUTORE. Patrizia Vivona