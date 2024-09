Vuoi diventare un professionista della bellezza e trasformare la tua passione in un lavoro?

Estesya Academy, l’Accademia di Alta Formazione Professionale per coloro che intendono formarsi ed avviare una carriera nel settore dell’Estetica e dell’Hair Stylist apre le iscrizioni per il nuovo anno proponendo corsi di Estetica, Acconciatore , Make Up Artist, Operatore del Massaggio, e ancora Lash Maker e onicotecnica tra gli altri.

Autorizzata e accreditata dalla Regione Siciliana, Estesya Academy ,la Numero 1 nella provincia di Trapani con sede a Mazara del Vallo vanta importanti collaborazioni e partnership con aziende leader nel settore del Beauty e Wellness,e ad oggi rappresenta la migliore soluzione per chi vuole diventare un professionista della bellezza ottenendo competenze tecniche elevatissime e un diploma valido e riconosciuto in tutti i paesi europei.

La sede si estende su una superficie di 1200 metri quadri con aule e laboratori altamente specializzati, ognuno per ogni settore di pertinenza :

Make up lab

Nails Lab

Aesthetic lab

Hair lab

Barber lab

Situata nel cuore di Mazara del Vallo l’Accademia è stata fondata nel 2016 e nel corso degli anni ha ospitato importanti figure del mondo del beauty e wellness che hanno portato le loro novità in ottica di un continuo processo aggiornamento

Tra i più noti, i make up artist Roberto Ciasca in arte Robin, Andrea Riccio docente del settore beauty dell’Accademia di Trucco di Roma , Giovanni Ciacci, il consulente di immagine dei VIP, Alioscia Mussi, la pittrice e make up artist sarda Lucia Pittalis e il maestro Stefano Anselmo oltre ad Hair Stilist come Stefano Bonomi , e Kikò Nalli,

Oggi l’Accademia garantisce al 80% degli iscritti l’inserimento lavorativo grazie alla collaborazione con le aziende locali e alla partecipazione ad eventi pubblici e stage formativi che permettono alle aziende di conoscere gli allievi e proporre un primo inserimento nel mondo del lavoro.

Manca poco all’inizio del nuovo anno accademico e le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2024 in occasione dell’OPEN DAY durante il quale gli interessati potranno visitare i locali dell’accademia e assistere alle lezioni a porte aperte .

Per le informazioni: 0923.568688 – 366.5343144 (La segreteria risponde dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15. alle 17)

CANALI SOCIAL

facebook: estesya beauty academy

instagram: estesya_academy_mazara

tik tok @estesyaacademy

Il tuo futuro nel settore del beauty and wellness inizia qui.

AUTORE. Redazione