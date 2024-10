Estesya Beauty Academy, Accademia di Alta Formazione nel settore beauty e wellness, sempre al passo con il mercato del lavoro dà il via ai corsi per diventare Acconciatore e Barber. La grande attenzione e centralità assunta dalla cura e dal benessere della persona ha portato all’emergere di un numero sempre maggiore di figure professionali emergenti in ambito beauty e hair style.

Negli ultimi anni, infatti, parrucchieri e barbieri hanno visto cambiare il proprio ruolo: l’Hair Stylist non si limita solo alla piega, o al taglio e colore, ma oggi è un vero consulente di immagine, esperto di look , che si occupa di curare lo “stile del capello” considerando le numerose peculiarità della persona (taglio del viso, carnagione, ecc…).

Il Barber è una figura professionale che è mutata profondamente, e che attualmente è molto richiesta, soprattutto tra i ragazzi.

Il suo compito è quello di prendersi cura del cliente aiutandolo a trovare lo styling più adatto alla sua personalità e curandone tutti i dettagli.

Gli sbocchi lavorativi spaziano dai saloni di bellezza e centri estetici di vario tipo, al dietro le quinte di film o programmi televisivi o, ancora, nel backstage di sfilate di moda.

Estesya Academy, situata nel cuore di Mazara del Vallo , con una sede che si estende su una superficie di 1200 metri quadri con aule e laboratori altamente specializzati, offre percorsi in grado di formare queste nuove figure emergenti nel mondo del lavoro garantendo una formazione adeguata con docenti esperti e un inserimento lavorativo del 80% su tutto il territorio nazionale.

Non solo Hair Stylist e Barber , a completare la ricca offerta formativa , l’Accademia propone percorsi professionali e Master di alta formazione in:

Massaggiatore Olistico

Master in Laminazione ed Extension Ciglia

Master in Dermopigmentazione

Operatore Del Benessere Estetica

Make up Artist

Onicotecnica

Esperto Visagista e Truccatore

e tanto altro

Visita il nostro sito e chiedi maggiori: https://www.estesyaacademy.com/

Per le informazioni

La segreteria risponde dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15. alle 17 0923. 931665 – 366.5343144

CANALI SOCIAL

facebook: estesya beauty academy

instagram: estesya-beauty-academy

tik tok @estesyaacademy

Il tuo futuro nel settore del beauty and wellness inizia qui.

AUTORE. Pubbliredazione