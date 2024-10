Il reparto di Oncologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano si arricchisce di nuove suppellettili donati da familiari di pazienti e, stavolta, anche dall’AVO, l’associazione volontari ospedalieri. Stamattina, alla presenza del direttore generale dell’Asp Trapani Fernando Croce, Maria Savalli, 49 anni, paziente oncologica, ha donato il tavolo completo per la manicure all’interno dell’angolo estetica creato nel reparto nel dicembre 2023. «Questo reparto, in momenti difficili della mia vita, mi ha dato tanta sicurezza – ammette Maria Savalli – qui dentro ho pianto tanto ma ho trovato la forza di andare avanti». Lo scorso giugno Maria Savalli ha perso il fratello Giuseppe a soli 49 anni per un tumore ai polmoni. «La donazione è fatta alla memoria di mio fratello – spiega la Savalli – che in questo reparto ha lottato contro il male». La seconda donazione è stata una libreria mobile che ha regalato al reparto l’AVO. All’interno ci sono i primi libri che hanno messo i volontari dell’associazione, ma ognuno potrà donare libri per arricchirla: «È un’opportunità che viene data sia ai pazienti che ai familiari che così possono trascorrere qualche ora leggendo e allontanando i pensieri dalla malattia», ha detto Daniela Migliaccio, responsabile AVO Castelvetrano.

I volontari da 13 anni operano anche nel reparto di Oncologia, collaborando col personale in servizio. Nel piccolo centro estetico, invece, opera Giusy Mistretta: «All’inizio erano un po’ restii a entrare – racconta la Mistretta – perché nella fase della chemioterapia si sentono diverse, ma poi hanno capito l’importanza di questo piccolo angolo dove guardiamo alla bellezza. Io oggi parlo con ogni paziente, sorridiamo e parliamo di tematiche varie senza affrontare il tema della malattia». Per una volta a settimana le porte del centro estetico in Oncologia si aprono tra bellezza e sorrisi.