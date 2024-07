È di 6.200 euro la somma raccolta nei tre progetti del cuore che la castelvetranese Francesca Impallari ha organizzato nel 2023 e 2024 e che ora ha messo a disposizione del reparto di Radioterapia dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. L’ultimo concerto si è svolto lo scorso 19 luglio al Parco archeologico di Selinunte dove si è esibita la “Merano pop symphony” (diretta dal campobellese Roberto Federico) per i dieci anni di vita. Sul palco sono stati ospiti proprio Francesca Impallari e la figlia Martina Pagliarello. Gli altri due concerti si erano svolti il 16 luglio 2023 sempre al Parco di Selinunte e il 21 gennaio 2024 al teatro “Rivoli” di Mazara del Vallo. Con una parte della somma raccolta – 1.200 euro – Francesca Impallari ha già comprato due tv per il reparto. Con la rimanente somma – 5.000 euro – comprerà ulteriore attrezzatura utile per la Radioterapia.

Francesca Impallari, malata oncologica e sotto cura dell’Unità di Oncologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano e già stata in trattamento presso la Radioterapia di Mazara del Vallo, non è la prima volta che si esprime col cuore e la solidarietà. Già qualche mese addietro ha raccolto la somma di 6.000 euro che è stata messa a disposizione anche dei pazienti dell’Oncologia di Castelvetrano che hanno difficoltà negli spostamenti o nell’acquisto di particolari farmaci. Nonostante la malattia, Francesca Impallari non ha mai abbandonato la musica e il canto: «La musica mi ha aiutato in mille modi – racconta – sollevandomi da tutto ciò che era negativo. Posso dire che la musica mi ha curato l’anima e la mente». Con la sua associazione “Music Art Culture” ha creato anche una piccola accademia frequentata da numerosi bambini.

AUTORE. Max Firreri