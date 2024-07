Al momento, ed è presumibile anche per tutta l’estate, la borgata di Marinella di Selinunte non ha guardia medica. Da settembre scorso, infatti, la guardia medica estiva che per decenni è stata rimasta aperta nella borgata, è stata trasferita temporaneamente all’interno del PPI (Punto di primo intervento) che si trova all’interno dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Doveva essere solo per un periodo transitorio, nelle more che l’Asp Trapani avrebbe dovuto trovare nuovi locali in affitto a Selinunte. Con la proprietà del vecchio immobile, infatti, sono sorte criticità che hanno indotto l’Asp Trapani a lasciare i locali. E così gli uffici dell’azienda sanitaria hanno provveduto a pubblicare ben due bandi per la ricerca di nuovi locali che, però, sarebbero andati deserti.

L’ex sindaco Enzo Alfano, una volta definito il passaggio nella gestione della vecchia stazione ferroviaria al Comune, aveva dato disponibilità all’Asp Trapani di alcuni locali ma andrebbero ristrutturati e adeguati. Nel frattempo la borgata rimarrà per tutta l’estate senza guardia medica. «La farmacia per turisti e vacanzieri diventa così il punto sanitario dove rivolgersi – dice Salvino Gancitano, titolare dell’unica farmacia nella borgata – ma è impensabile che in quasi un anno non si sia trovato un locale dove sistemare la guardia medica. Se si ha bisogno della guardia medica si deve raggiungere Castelvetrano che dista oltre 10 chilometri da Selinunte». Proprio oggi il direttore dell’Asp Trapani Ferdinando Croce ha incontrato il sindaco Giovanni Lentini a palazzo Pignatelli. Chissà, se tra le tante cose dette, si sia affrontato anche la questione guardia medica a Marinella di Selinunte.

AUTORE. Max Firreri