All’aeroporto militare di contrada Fontanelle a Castelvetrano il sergente Lars Eklund trascorse alcuni anni come tecnico dell’aviazione americana. E in quel periodo di permanenza a Castelvetrano Eklund fu testimone oculare della visita lampo che il presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt fece l’8 dicembre 1943 all’aerodromo militare ‘Fontanelle’. Ufficialmente Roosevelt doveva decorare alcuni suoi generali ma, in effetti, tenne un briefing segreto per il cambio della strategia statunitense nella conduzione della campagna militare alleata in Italia. Lo storico siciliano Maurizio Tosco, in questi anni, si è messo sulle tracce di Eklund e in America è riuscito a incontrare i figli Paul e John che ora hanno donato i cimeli del padre al museo storico dello sbarco in Sicilia 1943 presso il complesso ‘Le cimiere’ di Catania.

La cerimonia è avvenuta alla presenza di Salvino Maltese, del consulente militare colonnello Corrado Rubino, di Salvatore Platania e di Matteo D’Amico. I figli di Eklund hanno donato la uniforme e i distintivi dell’aeronautica statunitense, nonché le decorazioni al merito. E poi le foto originali – ancora inedite – scattate dal sergente Eklund al presidente e la lista scritta di pugno dal militare statunitense, con i nomi di tutti gli alti ufficiali e consiglieri militari che presenziarono al briefing segreto.

“I cimeli di Eklund sono una prova storica documentale unica della quale da adesso ne dispone soltanto il museo storico catanese – dice Tosco – dopo 81 anni si potrà iniziare una lettura nuova e soprattutto realistica dello sbarco in Sicilia, perché sbaragliano definitivamente la diceria, mai supportata da documenti accreditati, sull’azione di Lucky Luciano e della mafia nella organizzazione della operazione anfibia più grande tra quelle che gli Alleati hanno eseguito nella Seconda guerra mondiale”. I nuovi particolari raccolti da Tosco di questa storia straordinaria faranno parte di una seconda edizione aggiornata del libro che sarà presentata in anteprima a Francoforte alla prossima fiera del libro.

AUTORE. Max Firreri