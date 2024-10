Della donazione dei cimeli del sergente Lars Eklund al Museo storico dello sbarco in Sicilia 1943 di Catania nascerà un docufilm. A realizzarlo saranno i filmmaker di Castelvetrano Davide D’Ambrosio e l’ingegnere Giuseppe Giuliano Rizzo, studiosi anche loro, come l’architetto Maurizio Tosco, del briefing segreto del presidente Roosevelt l’8 dicembre 1943 all’aeroporto di contrada Fontanelle a Castelvetrano. Lo scopo del docufilm sarà quello di descrivere la donazione Eklund sul sito ufficiale del museo catanese e, soprattutto, di divulgare negli Stati Uniti d’America questa storia unica, dove sta suscitando un vivo interesse. La donazione dei cimeli è avvenuta lunedì scorso a Catania.

Il briefing che vide protagonista Franklin Delano Roosevelt avvenne l’8 dicembre 1943 all’aerodromo militare ‘Fontanelle’. Ufficialmente Roosevelt doveva decorare alcuni suoi generali ma, in effetti, tenne un briefing segreto per il cambio della strategia statunitense nella conduzione della campagna militare alleata in Italia. Lo storico siciliano Maurizio Tosco, in questi anni, si è messo sulle tracce di Eklund e in America è riuscito a incontrare i figli Paul e John che ora hanno donato i cimeli del padre al museo storico dello sbarco in Sicilia 1943 presso il complesso ‘Le cimiere’ di Catania.

AUTORE. Redazione