Qualche settimana addietro abbiamo scritto degli Uffici inagibili del Consorzio “Trapani 1” sulla Ss115, tra Mazara e Campobello di Mazara e i disagi per gli agricoltori del comprensorio Mazara del Vallo-Campobello-Castelvetrano di recarsi al baglio dell’elefante a Mazara per poter prenotare l’acqua per irrigare. Ieri Coldiretti ha denunciato la situazione insostenibile che si registra, ossia file di agricoltori dietro la porta degli Uffici che si creano già dalla notte. Oggi il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, per venire incontro alle esigenze del comparto, ha messo a disposizione del Consorzio i locali comunali di piazza Eremita a Campobello. Da domani, dunque, gli agricoltori campobellesi potranno prenotare l’acqua per irrigare direttamente a Campobello. Per la prenotazione dell’acqua, gli uffici saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. «Stiamo lavorando per dare disponibilità al Consorzio di bonifica di sistemare gli uffici presso il bene confiscato di viale Risorgimento (angolo con via delle Palme) che necessitano di piccoli lavori di adeguamento», ha detto il sindaco.