Il Comune, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, ha presentato al Tar un ricorso in ottemperanza della sentenza dello stesso Tar che ha annullato il decreto dell’Assessorato regionale all’istruzione per la parte riguardante lo smembramento del Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano. Ora anche il Consiglio d’Istituto ha scritto una lettera al Presidente della Regione Renato Schifani per manifestare «il disagio di un’intera comunità scolastica di fronte all’indifferenza mostrata dall’Assessorato regionale all’istruzione». La sollecitazione del Consiglio d’Istituto a Schifani è mirata affinchè il Presidente possa attivarsi nei confronti del suo Assessorato che si attivi a ottemperare quanto previsto dal Tar Sicilia, ossia a lasciare lo stato delle cose così per com’è per gli istituti scolastici di Castelvetrano e non si provveda a smembrare il 2° Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo”. La decisione del Tar (che ha bocciato il decreto che smembrava il “Di Matteo” accorpandolo agli altri due istituti comprensivi in città) «rappresenta una vittoria significativa per la comunità di Castelvetrano – scrive nella nota il Consiglio d’Istituto – che ha così visto preservata una importante istituzione educativa».

AUTORE. Redazione