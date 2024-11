La poetessa castelvetranese Bia Cusumano è tra le autrici inserite nell’antologia “Nel verso giusto”, appena pubblicata dalla casa editrice “L’Arca di Noè” di Ignazio Mario Nardone. La stessa Cusumano ha, altresì, curato la raccolta insieme a Stefania La Via. L’opera è composta da testi scritti da poetesse impegnate nel sociale che con le proprie esperienze ed emergenze portano alla luce un’umanità di violenza e ingiustizia. Quattro le sezioni del volume: discriminazione, emarginazione, invisibilità, migranti e guerra. Un coro per alzare la voce sulle tematiche sociali più scottanti e delicate. La prefazione del volume è a cura della poetessa Anna Maria Bonfiglio. La copertina è stata realizzata dal pittore Giacomo Cuttone. Le autrici che hanno contributo all’antologia sono: Cinzia Accetta, Maria Allo, Liliana Arrigo, Margherita Biondo, Rosella Caleca, Jana Cardinale, Chiara Catanese, Rosa Maria Chiarello, Iolanda Cuscuna, Bia Cusumano, Giovanna Fileccia, Marilina Giaquinta, Patrizia Giurleo, Ester Guglielmino, Maria La Bianca, Giuseppina Lauricella, Stefania La Via, Ornella Mallo, Maricla Micale, Giuseppina Mira, Ester Monachino, Adriana Montalbano, Adele Musso, Daniela Musumeci, Deborah Prestileo, Margherita Rimi, Loredana Semantica, Francesca Traina.