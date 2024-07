Valorizzare il teatro “Open” riaperto al pubblico da pochissimi giorni. È quello che ha consigliato Michele Zatta di Rai Fiction in visita, qualche giorno addietro, a Santa Ninfa. Ad accompagnarlo è stato il sindaco Carlo Ferreri e il vice Linda Genco che hanno mostra a Zatta il teatro, costruito negli anni ’70 e poi per decenni abbandonato, e fatto tornare fruibile ai cittadini dopo un intervento di pulitura e riqualificazione. «È stata un’importante occasione per Santa Ninfa – affermano il sindaco Ferreri e il vice sindaco Genco – non capita tutti i giorni di avere un dirigente della Rai a Santa Ninfa e averlo avuto a ridosso dell’inaugurazione del teatro è stato utile in vista di nuovi progetti che l’Amministrazione intende portare avanti con l’obiettivo di promuovere la cultura e lo sviluppo del territorio».

AUTORE. Redazione