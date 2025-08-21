L’attuale Segretario generale del Comune di Alcamo Vito Bonanno è il nuovo Segretario del Libero Consorzio comunale di Ragusa. A nominarlo è stata la neo presidente Maria Rita Schembari. Bonanno prenderà servizio da lunedì 25 agosto e lascerà la Segreteria del Comune di Alcamo dove è stato in servizio negli ultimi anni. Già sindaco di Gibellina per 10 anni, Vito Bonanno è entrato in carriera come Segretario comunale 14 anni addietro, toccando tutte le tappe, ossia partendo da un Comune piccolo come Salaparuta e arrivando ora a un Libero Consorzio provinciale. Bonanno ha conseguito l’abilitazione alla fascia A nel 2021, dopo aver superato due corsi intermedi (Spes e Sefa). Lo scorso inverno, su proposta del nostro giornale, Vito Bonanno è stato coinvolto a “formare” gli studenti del Liceo Scientifico di Castelvetrano a cittadini consapevoli. Un percorso di tre incontri che ha avuto come obiettivo quello di formare cittadini consapevoli, «perché questo concorre ad attuare il principio di democrazia», ha detto Bonanno. Attualmente Bonanno è anche consulente giuridico della Fondazione “Agrigento 2025”.