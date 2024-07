Violenza di genere: mai abbassare la guardia, neanche d’estate. Si parlerà di “Patriarcato e diritti delle donne” nel convegno che si terrà giovedì 25 luglio, ore 17,30, presso l’hotel Admeto di Marinella di Selinunte, su iniziativa dell’associazione “Palma Vitae” in collaborazione con la “Marisa Leo Aps”. Sarà un momento di riflessione su modelli sistemici, linguaggio di genere, sessismo che coinvolgerà esperti, artisti e protagonisti impegnati, a diverso titolo, a costruire il percorso verso la parità di genere, il convegno pone l’accento sulla matrice culturale della violenza di genere che, dalla notte dei tempi, si fonda sulla disparità. Abbattere modelli comportamentali che si trasmettono di generazione in generazione sia nella donne fin da bambine che anche negli uomini, è un percorso che non conosce soste.

«Neanche in estate – dice Giusy Agueli, psicologa, presidente dell’associazione “Palma Vitae”, da dieci anni impegnata sul territorio a difesa delle donne vittime di violenza – perchè purtroppo non possiamo mai abbassare la guardia su tematiche come quella della violenza di genere perchè se molto si fa dopo dalle associazioni impegnate sul campo, molto resta da fare sull’emersione della violenza di genere».

Parteciperanno: Ester Rizzo, giornalista e scrittrice, associata SIL ( Società italiana delle letterate) autrice di testi sulla storia delle donne, Maria Concetta Tringali, avvocata, consigliera di fiducia dell’Università di Catania in materia di molestie e discriminazione, Paola Di Nicola Travaglini, Consigliera della Corte Suprema di Cassazione, già consulente giuridica della Commissione femminicidio del Senato e in collegamento, Fabio Roia, magistrato, Presidente del Tribunale di Milano ed Eva Cantarella, storica. Modera la condirettrice della rivista MicroMega, Cinzia Sciuto.

«Una riflesione a più voci- spiega Samantha Di Laura, vicepresidente dell’associazione Marisa Leo Aps – perchè è necessario, come sognava Marisa, creare una comunità foriera di cambiamento positivo attraverso la condivisione delle esperienze e delle conoscenze, con il fine di generare consapevolezza e, quindi, evoluzione. L’associazione “Marisa Leo Aps” insieme all’associazione“Palma Vitae” ha deciso di portare avanti questa missione attraverso un percorso itinerante di approfondimento sulla storia delle donne che porta alla presa di coscienza delle dinamiche del patriarcato».

AUTORE. Redazione