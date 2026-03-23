Cinque appuntamenti per scoprire la ricchezza degli ecosistemi mediterranei e il dialogo millenario tra uomo e ambiente. È quello che verrà proposto tra il 29 marzo e il 3 maggio al Parco archeologico di Agrigento. La Valle dei Templi – insignita dieci anni fa del Premio del Paesaggio e della menzione al Consiglio d’Europa, e che l’anno scorso è stata inserita nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici – è un organismo vivo, dove la biodiversità diventa parte integrante del racconto e chiave per comprenderne la sua identità più profonda. Il progetto prevede tre passeggiate naturalistiche (Flora in cammino) e due laboratori per famiglie (FlorAvventura). Le iniziative sono promosse dal Parco e da CoopCulture. I due laboratori di “FlorAvventura” sono pensati soprattutto per i bambini e le famiglie: domenica 29 marzo alle 16 si andrà dal Museo archeologico Griffo al Tempio Romano cercando campioni di essenze arboree e di erbe spontanee per comporre un erbario. Domenica 3 maggio, sempre alle 16 – prima domenica del mese, e il Parco è a ingresso gratuito – il percorso dal Museo raggiungerà invece il Cardo I e la ricerca di fiori e piante avverrà nei terreni che circondano il Quartiere Ellenistico Romano. I laboratori sono pensati per 25 partecipanti per volta. Biglietti su www.coopculture.it