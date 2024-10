Nell’estate 2025 Palermo sarà collegata con New York con i voli della compagnia aerea statunitense “United”. Tre volte alla settimana la Sicilia sarà collegata con New York/Newark, a partire dal 22 maggio 2025 (soggetto ad approvazione governativa). Il nuovo servizio stagionale tra Palermo e New York/Newark va ad aggiungersi ai servizi esistenti di United dall’Italia agli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O’Hare, Washington Dulles e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli e Venezia a New York/Newark, che, per l’estate 2025, inizieranno tre settimane prima rispetto alla stagione precedente. La compagnia aerea sta inoltre lanciando una nuova tratta stagionale da Venezia a Washington D.C. a partire dal 23 maggio 2025 (soggetto ad approvazione governativa).

“Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York”, ha dichiarato Marcel Fuchs, Managing Director International Sales, United Airlines. “Per l’estate 2025, i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi senza problemi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le sue bianche spiagge e la stupenda architettura”.

