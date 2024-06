Per 15 ragazzi migranti minorenni del CPA “Selinus” di Castelvetrano sarà la prima volta che giocheranno in una palestra di un liceo italiano. Domani, con inizio alle ore 9, presso la palestra del liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano si disputerà il torneo dell’amicizia che vedrà sfidarsi in campo i 15 migranti e gli studenti liceali. Sei squadre che giocheranno 4 partite, compresa la gran finale. «Un’opportunità di integrazione tramite lo sport», spiegano i docenti che hanno seguito il percorso durante il quale i liceali sono andati a incontrare i migranti al CPA e, a sua volta, questi ultimi sono andati al liceo. Interviste, momenti di condivisione, tutte occasioni per conoscersi di più. Ora, a conclusione dell’anno scolastico, si è voluto organizzare un mini torneo. Dal canto loro i ragazzi migranti arriveranno ben carichi. Da settimane si preparano con sedute di allenamento senza sosta. I liceali, invece, sono pronti a sfidare gli amici migranti, nel nome dell’amicizia e dell’integrazione.

AUTORE. Redazione