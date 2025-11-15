Il carcinoma del colon-retto è un tumore molto frequente e, in Italia, colpisce più di 40.000 persone all’anno. Si sviluppa a partire dal tessuto che riveste la superficie interna dell’ultima porzione di intestino, il colon. La prevenzione, dunque, è da considerarsi necessaria. Lo ha ribadito in una nostra intervista, qualche mese addietro, il chirurgo Antonio Tavormina [VIDEO] e in tutta Italia sono in campo iniziative di screening gratuiti. Domani – domenica 16 novembre – il camper per la prevenzione dell’Asp Trapani sarà a Campobello di Mazara, tra il Comune e la chiesa madre. A bordo operatori sanitari registreranno chi vorrà sottoporsi all’esame e forniranno un kit monouso per completare l’esame a casa. «Poi – spiegano gli operatori – il campione già catalogato si potrà consegnare in una delle tre farmacie cittadine che, a sua volta, lo consegneranno all’Asp Trapani. Al cittadino, che verrà seguito, arriverà direttamente il referto a casa».

Lo screening è uno dei due pilastri della prevenzione: il test del sangue occulto fecale à consigliato ogni 2 anni per le persone tra i 50 e i 74 anni. Ma tra i suggerimenti c’è anche quello di adottare uno stile di vita sano (dieta ricca di fibre, povera di carni rosse e processate, e limitando il consumo di alcol e fumo). Grazie allo screening è possibile individuare precocemente tumori o polipi.