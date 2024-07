Sono stati completati i lavori di pulizia e potatura della Villa Quartana nella frazione di Triscina. L’intervento è stato reso possibile con la collaborazione degli operai del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale all’agricoltura, tramite il Servizio territoriale di Trapani. Gli operai sono intervenuti grazie alla convenzione stipulata tra il Comune e l’ente regionale e hanno aiutato gli operai comunali per potare gli alberi, i cespugli e bonificare l’intera area (con la collaborazione della Sager). Non è la prima volta che il Comune di Castelvetrano chiede e ottiene collaborazione da altri enti. L’ex Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Alfano nel dicembre 2020 chiese aiuto al Corpo Forestale per tagliere i rami pericolosi dei pini al parco delle Rimembranze (lato via Tagliata). E’ successo anche nel 2023 quando la Giunta Alfano chiese collaborazione sempre al Corpo Forestale per sistemare il verde della villa Falcone-Borsellino.

AUTORE. Redazione