Proroga fino al 29 settembre per il servizio di bus sostitutivi dei treni sulla linea ferrata Palermo-Trapani via Castelvetrano. Dal 2 aprile scorso la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Piraineto e Trapani è sospesa e ai viaggiatori viene offerta la possibilità di prendere i pullman sostitutivi. Originariamente i lavori sarebbero dovuti terminare entro il 16 settembre ma i tempi si sono allungati. Attualmente sul tratto ferroviario sono in corso i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea. Da mesi i pendolari sono costretti a viaggiare in pullman che, inevitabilmente, impiegano più tempo rispetto ai treni per coprire le tratte.

AUTORE. Redazione