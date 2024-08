Oh issa, oh issa… Una, due, tre, dieci, venti, cinquanta palate per tirare fuori la barca insabbiata che nessuno più vedeva. L’idea è stata di un bagnante originario di Padova che trascorre le vacanze a Tre Fontane. L’uomo, sposato con una donna di Campobello, frequenta la spiaggia lato ovest della frazione, nel tratto appena dopo il lido “La Loggia”. Lì proprio sul bagnasciuga si è accorto che dalla sabbia spuntava un pezzo di barca, uno spicchio di vetroresina di colore bianco. Così ieri ha coinvolto vicini d’ombrellone e volontari che frequentano la spiaggia che, imbracciate le pale, si sono messi a spalare la sabbia per tirare fuori la barca da diporto sotterrata. L’opera ieri non è stata completata e i lavori dei volontari continueranno ancora oggi per tirare fuori la barca. Come l’imbarcazione sia arrivata lì è un mistero. Trascinata dalle forti correnti d’inverno, la barca si è arenata in quel tratto di spiaggia e le mareggiate hanno fatto il resto facendola scomparire tra la sabbia.

AUTORE. Max Firreri