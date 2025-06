Secondo il Network tartarughe marine del Wwf è il primo nido di tartaruga Caretta-caretta in provincia di Trapani per il 2025 quello che è stato individuato sull’arenile ovest della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. A scoprirlo è stato il cittadino Giuseppe Giammarinaro che si è accorto delle impronte lasciate sulla sabbia dalla tartaruga, individuando così il punto esatto dove l’esemplare ha nidificato. Giammarinaro ha così avvisato il tecnico Cnr Vincenzo Di Stefano che, a sua volta, ha avvisato Stefania D’Angelo del Wwf. Grazie alla collaborazione con Legambiente e la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo il punto esatto del nido è stato recintato con paletti e rete metallica e segnalato con cartelli che ne vietano di avvicinarsi. Secondo il Wwf la schiusa delle uova dovrebbe avvenire i primi d’agosto e dai volontari viene chiesto collaborazione e rispetto da parte dei bagnanti nel rispetto della zona d’interesse. La spiaggia di Tre Fontane già lo scorso anno è stata scelta da numerose tartarughe per nidificare. Durante l’estate 2024 avvenne in pieno giorno una schiusa vicino al lido “Monnalisa beach” e in mezzo ai bagnanti: le piccole tartarughe, tra la gioia di adulti e bambini, si sono dirette verso il mare per prendere il largo.

AUTORE. Max Firreri