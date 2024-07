Si corre sabato 27 luglio la prima edizione di “Tre Fontane senza barriere”, la gara podistica ideata da Guglielmo Greco e Giovanni Bono, che si snoderà per 7 chilometri lungo un percorso cittadino nella frazione. Ospite della manifestazione sarà l’atleta mazarese Pino Pomilia, testimonial Lilt, atleta e ambasciatore della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) che da anni è impegnato in azioni di sport e prevenzione salute proprio nel ricordo della sorella Antonella scomparsa. L’inizio della manifestazione avverrà alle ore 16 al lido “Al Fierro” sul lungomare est con il ritiro pacco, chip e pettorali. Alle 18,30 la camminata ludicomotoria per 3 chilometri che sarà aperta a tutti. Alle 19 la partenza per le categorie juniores, promesse, senior e master. Alle 20 la cerimonia di premiazione. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Campobello di Mazara.