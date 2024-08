La schiusa delle uova, stavolta, è avvenuta al tramonto e in mezzo ai giovani che giocavano a pallavolo e i bagnanti che sostavano tra gli ombrelloni. Un esempio di come la natura non guarda in faccia gli uomini e fa il suo corso. Circa cinquanta tartarughine sono uscite fuori dalla sabbia nel lido “Monnalisa beach” di Tre Fontane, nella zona dove c’è il campo di pallavolo. Il nido non è stato mai segnalato e così stasera, al tramonto, le piccole tartarughe sono uscite dalla sabbia rimanendo, alcune di loro, impigliate nella rete para palla del campo di pallavolo. Ad accorgersene sono stati gli stessi giovani che stavano giocando; così si sono fermati e, insieme ai bagnanti degli ombrelloni che si trovano proprio lì davanti, hanno fatto spazio consentendo la corsa verso il mare delle tartarughe. Uno spettacolo della natura che ha attratto non solo adulti ma anche i bambini felici di vedere qualcosa di straordinario.

La zona del nido è stata così segnalata perché non è escluso che nei prossimi giorni possano avvenire altre schiuse dallo stesso nido. La schiusa di stasera segue di qualche giorno quella avvenuta nel lato ovest della frazione: anche qui da un nido non segnalato sono uscite otto piccole tartarughe che hanno preso il largo. Ed è particolare come le tartarughe caretta-caretta, nonostante la spiaggia di Tre Fontane sia affollata da turisti e bagnanti, venga scelta per nidificare. Un dono della natura che gli adulti abbiamo l’obbligo di apprezzare, di tutelare e, soprattutto, di rispettare.