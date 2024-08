Vietati falò, campeggio e bivacco in spiaggia e musica sino alle 2 di notte. È quanto disposto dal sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione per questa notte di Ferragosto sulla spiaggia di Tre Fontane e Torretta Granitola. «Tengo a ribadire, infatti, che, così come stabilito da apposito decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana sono assolutamente vietati l’accensione di qualsiasi fuoco, il campeggio, il bivacco e il pernottamento sulle spiagge e presso le strutture balneari», chiarisce il primo cittadino. Dunque non sarà possibile accendere fuochi, installare tende, dormire e bivaccare in spiaggia. Il sindaco chiede «collaborazione nel rispetto di chi, in queste giornate, tra mille difficoltà e con dedizione, sarà impegnato per garantire pulizia, decoro, ordine e sicurezza nelle nostre vie, nelle nostre piazze e nel nostro litorale»

Il controllo, stanotte, sarà affidato a carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e a 4 pattuglie della Polizia Municipale. Chi non rispetterà quanto disposto potrà incappare in una sanzione che può arrivare, a seconda dei casi, anche a 10.000 euro.

AUTORE. Redazione