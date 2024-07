Da oggi la guardia medica turistica nella frazione di Tre Fontane rimarrà aperta 24 ore su 24. L’Asp Trapani ha completato le convocazioni dei medici per coprire i turni e ora si è raggiunto il numero necessario per garantire l’apertura sia di giorni che di notte. La guardia media è stata inaugurata il 18 giugno scorso dopo un lungo iter politico-amministrativo che ha visto la sinergia tra l’Amministrazione comunale di Campobello e l’Asp Trapani. In prima battuta, dopo l’inaugurazione, l’apertura della guardia medica è stata garantita solo dalle ore 8 alle ore 20. Da domani, invece, verrà assicurata l’apertura continuativa.

AUTORE. Redazione