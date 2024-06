Coi fondi del PNRR il Comune di Campobello di Mazara realizzerà un asilo nido in un bene confiscato in via Milano nella frazione di Tre Fontane. Ammonta a 600 mila euro il finanziamento che verrà erogato per l’allestimento di un asilo che potrà servire le famiglie con bambini che vivono tutto l’anno nella frazione. Già un primo asilo nido comunale è nato nel padiglione A dell’ex ospedale “Tedeschi Scuderi”. Il progetto per questo immobile di Tre Fontane prevede, in particolare, la riconversione dell’edificio già esistente, una villetta composta di tre camere più servizi, confiscata alla criminalità organizzata nel 2004 e assegnata al patrimonio indisponibile del Comune di Campobello. L’asilo potrà accogliere 30 bambini.

AUTORE. Redazione