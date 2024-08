Fuori dagli occhi i rifiuti che si trovano sui fondali marini non lo sappiamo. E sono rifiuti che a mare li ha buttati l’uomo, senza avere rispetto della flora e fauna dell’ambiente marino. Eppure dovremmo avere una particolare attenzione nel rispetto del mare. Per sensibilizzare adulti e bambini il Lions club “Fata Morgana” di Mazara del Vallo (presieduto da Giuseppe Lombardo) ha organizzato una giornata presso il lido “La Loggia” di Tre Fontane. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con un gruppo di sub esperti e, tra questi, Fausto Firreri, atleta diversamente abile e istruttore di salvamento. Oltre alla raccolta di rifiuti, i partecipanti hanno preso parte all’iniziativa “Mare d’amare”, ricevendo un vademecum sulle regole per proteggere l’ambiente marino. Dai fondali di fronte il lido sono stati recuperati corde abbandonate, tubi di plastica e sacchetti, mentre Fausto Firreri, nella terrazza del lido, ha spiegato ai bambini il valore del rispetto dell’ambiente e del mare.

AUTORE. Redazione