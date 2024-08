La frazione di Tre Fontane (Campobello di Mazara) si conferma luogo preferito dalle tartarughe marine per la nidificazione. Stanotte si è registrata una nuova schiusa: 8 piccole tartarughe sono uscite dallo stesso punto da dove erano emerse diverse decine di esemplari la notte tra il 13 e 14 agosto. Purtroppo, anche stavolta le luci artificiali hanno messo in difficoltà l’orientamento delle nuove nate. Dopo la segnalazione alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e al Network Tartarughe Marine del Wwf, si è deciso di immetterle in mare all’alba per assicurarsi che la direzione fosse il mare e non la strada dove avrebbero trovato un destino crudele.

L’operazione è stata compiuta grazie ai volontari La Cascia Vincenza, Accardo Vincenzo e alle due giovani Miriam Di Stefano e Angela Accardo. Quest’anno sono state tante le segnalazioni di tartarughe adulte o di loro tracce che testimoniavano tentativi di nidificazione lungo le spiagge tra Torretta Granitola e Selinunte e, ad oggi, sono 4 i nidi deposti, sicuramente ce ne saranno altri non censiti. Le tartarughe marine sono specie protetta, il numero dei nidi lungo le coste siciliane è sicuramente in aumento ma le criticità dovute all’antropizzazione sono tante. “Ci vogliono cittadini responsabili – spiegano dal Network del Wwf – che seguono a distanza le tartarughe in nidificazione, senza disturbare o tentare di fotografare; che in presenza di nidi si adoperi per tutelarli; che in presenza di schiuse non intervenga se non in caso di necessità; che si documenti sui comportamenti da adottare e che soprattutto come prima cosa contatti la Capitaneria di Porto più vicina”.

AUTORE. Redazione