Mentre da un lato sulla spiaggia di Tre Fontane c’è chi abbandona (incivilmente) sdraio e ombrelloni come fosse casa sua (e la Guardia Costiera ha sequestrato tutto qualche giorno fa), dall’altro i bambini danno l’esempio agli adulti di come si rispetta l’arenile. Questo grazie al campo estivo promosso dal Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana che si sta svolgendo presso il lido Melagodo sul lungomare ovest di Tre Fontane. Guidati dalla volontaria Rosalba Bellafiore, i 25 bambini che ogni mattina si ritrovano in spiaggia per svolgere attività ludiche ma anche educative, si sono adoperati per fare la raccolta differenziata di cosa trovavano in spiaggia. Plastica, lattine, sfalci di piante e tanto altro. Il tratto di spiaggia interessato è stato quello compreso tra il lido e la torre saracena. E proprio davanti la torre Rosalba Bellafiore ha spiegato la storia del monumento ma anche le piante che crescono sulle dune spontanee della frazione. Insieme al gruppo, per la giornata dedicata all’ambiente e alla torre saracena, c’erano anche le infermiere volontarie dell’Ispettorato Cri di Trapani.

AUTORE. Max Firreri