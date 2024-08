La Spa “Ricciardello costruzioni” si è aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata “Vincenzo Florio” al servizio dell’aeroporto Trapani-Birgi. Il progetto, finanziato con fondi PNRR, permetterà di avere un collegamento diretto tra l’aeroporto di Trapani – Birgi “Vincenzo Florio” e la rete RFI promuovendo, in un’ottica di mobilità sostenibile, l’intermodalità ferro–aria mediante la realizzazione di un punto di interscambio lungo la tratta ferroviaria Trapani – Marsala, sulla linea Palermo – Trapani via Castelvetrano. Pienamente rispondente ai criteri ambientali minimi, il progetto si propone di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente circostante attraverso il contenimento dei consumi energetici, con produzione di energia da fotovoltaico che, una volta ultimato, renderà l’impianto autosufficiente.