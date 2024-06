Una tartaruga caretta-caretta ha scelto la spiaggia dell’area portuale di Marinella di Selinunte per deporre le proprie uova. L’evento è stato considerato «straordinario», visto che la spiaggia si trova a pochi passi dai locali ed è praticata da numerosi bagnanti durante queste calde giornate estive. Ad accorgersi della tartaruga sono stati alcuni villeggianti a Selinunte che l’hanno pure fotografata. I Rangers, una volta individuata la zona, l’hanno recintata e hanno attivato la sorveglianza che durerà per almeno 40 giorni e, comunque, fino a quando le uova non si schiuderanno.

AUTORE. Redazione