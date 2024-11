Pugno duro del Comune di Castelvetrano contro chi non ha pagato Imu e Tari negli anni 2017-2019. La “Credit Network & Finance Spa” di Verona (alla quale l’Amministrazione guidata dall’ex sindaco Enzo Alfano affidò l’incarico nel 2022) ha già inviato i primi 20 pignoramenti su altrettanti conti di cittadini di Castelvetrano che non hanno pagato le imposte comunali. Una prima tranche alla quale si aggiungeranno altri pignoramenti sino ad arrivare a un totale di 8.000. Per i cittadini morosi, quindi, non c’è via di scampo, visto che con i pignoramenti il Comune ricorrerà direttamente al prelievo in conto corrente. Intanto in Comune si fanno i conti con l’andamento dei pagamenti da parte dei cittadini per quanto riguarda la Tari 2023: si sono incassati 2,1 milione a fronte di circa 5 milioni da incassare. Per il 2024, invece, l’attuale incasso è di 3 milioni di euro a fronte di 7 milioni. Ma entro il 30 dicembre i castelvetranesi dovranno pagare la terza rata della Tari e, di conseguenza, l’importo totale varierà.

AUTORE. Redazione