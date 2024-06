L’azienda agricola Carbona, organizza dal 01 al 12 luglio un Summer Camp all’interno del proprio agriturismo, il campo avrà delle caratteristiche prettamente estive con attività acquatiche e giochi esterni, la merenda con prodotti aziendali e caserecci, attività narrative, musiche, danze e ancora laboratori di pittura e la consegna di un attestato di partecipazione.

Da anni la struttura svolge attività didattiche per bambini offrendo una scelta ludico/didattica mirata ad avvicinare i piccoli al mondo agricolo e non solo. Durante l’anno l’agriturismo, organizza delle escursioni/gite dove le attività predominanti sono sicuramente il contatto con la natura, come: laboratorio della panificazione e pizza, laboratorio argilla, visita al fiume modione e birdwaching, mini corso degustazione olio evo Nocellara. Tutte le attività sono svolte da professionisti con tanti anni di esperienza nel settore.

Il Summer Camp è indirizzato a bambini a partire dai 4 anni, sono escluse le giornate di sabato e domenica ed è possibile farne parte anche solo una singola settimana. Il campo è a pagamento per qualsiasi informazione contattare: 3346206032 (ROSARIA) 3200780419 (MARTINA)

AUTORE. Patrizia Vivona