L’aula magna del Liceo Classico “Giovanni Pantaleo” di Castelvetrano ha ospitato il seminario sul tema “Una giornata con il FAI: percorsi d’acqua e di storia. Castelvetrano narrata dai giovani”, organizzato dall’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” in collaborazione con il Gruppo FAI di Castelvetrano. Gli studenti, protagonisti dell’iniziativa, hanno guidato il pubblico in un viaggio nella Castelvetrano del Cinquecento, raccontando la storia della famiglia Aragona-Tagliavia, la trasformazione urbanistica del periodo, la costruzione dell’acquedotto di Bigini e la nascita di fontane, parchi e luoghi simbolo della città. Il percorso ha incluso anche un approfondimento sulle tradizioni gastronomiche dell’epoca, mostrando come la cultura materiale contribuisca a definire l’identità del territorio.

Il percorso è proseguito il 21 marzo, in occasione delle Giornate FAI di primavera. In tale contesto, alcuni alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, selezionati come apprendisti ciceroni, hanno affiancato gli studenti del Liceo Classico “G. Pantaleo” nell’accoglienza e nella guida dei visitatori, presso il Parco della Rimembranza e la Villa Falcone Borsellino. A seguire gli allievi sono stati i docenti Antonina Spallino, Giuseppa Alba Passerini e Laura Santangelo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Graziella Zizzo. Sono stati presenti gli assessori comunali Monia Rubino e Davide Brillo.