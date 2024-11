Ieri, presso Villa Regina Margherita di Castelvetrano, si è svolto l’evento “Vivere Verde”, un’iniziativa voluta dal Comune di Castelvetrano che spinge verso l’amore per la propria città, l’educazione al rispetto dell’ambiente e la consapevolezza del valore del patrimonio naturale e urbano. Le scuole del territorio hanno avuto un ruolo centrale, con gli studenti coinvolti in attività di esplorazione e riflessione nei vari spazi verdi della città. Accompagnati dai docenti, gli alunni hanno condiviso studi, ricerche e progetti dedicati ai giardini scelti per l’occasione.

L’istituto Alberghiero di Castelvetrano, è stato rappresentato da un gruppo di studenti delle classi prime, coordinati dalle professoresse Giuseppa Alessi, Gina Sinacori, Lilly Marciante, Matilde Costanza, Angela Passanante e Angela Ferro. Il loro contributo è stato un progetto di riqualificazione urbana “La villa che vorrei…”.

Il progetto ha coinvolto i ragazzi in attività grafiche e nella realizzazione di elaborati scritti, immaginando una Villa Regina Margherita rinnovata, capace di rappresentare i sogni e i bisogni di una comunità più consapevole e sostenibile. L’evento “Vivere Verde” è stata una’ occasione per i ragazzi di mettere in pratica valori fondamentali come l’amore per il proprio territorio, il rispetto per l’ambiente e il piacere della collaborazione.

AUTORE. Patrizia Vivona