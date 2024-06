Stop alla musica all’una di notte da domenica a giovedì e nel week-end sino alle 2. E ancora: divieto di vendita da asporto e consumo di bevande in luoghi pubblici a partire dalla mezzanotte. È quanto contenuto nell’ordinanza che ha firmato il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione per le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola per la stagione estiva. L’obiettivo è garantire sicurezza, evitando disturbo della quiete pubblica, trovando un equilibrio con la movida dei locali. Nell’ordinanza è chiarito che tra il 14 e il 20 agosto il limite per la diffusione di musica è per le ore 2 della giornata seguente.

I divieti sono per ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie che potranno somministrare bevande alcoliche sino alle ore 2, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24. Per i pub e i locali in cui viene effettuata attività d’intrattenimento e musicale, la somministrazione degli alcolici è, invece, consentita sino alle ore 1,30, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24. La vendita anche per asporto di bevande alcoliche è, inoltre, vietata anche in tutte le attività del settore alimentare (supermercati, panifici, botteghe), nonché attraverso i distributori automatici a partire dalle ore 22.

Sin qui i divieti per le attività ma rimane la criticità legata al consumo fai-da-te da parte dei ragazzi direttamente nei bagagliai delle proprie auto parcheggiate nelle vie adiacenti il centro di Tre Fontane. Comprano super alcolici e birre di giorno ai supermercati e poi li consumano la sera prima di entrare nei locali, senza che nessuno li controlla.

