Sono state consegnate stamattina ai cinque stabilimenti balneari di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, le bandiere verdi dell’associazione nazionale pediatri. La spiaggia della frazione estiva, infatti, per il 15° anno consecutivo è stata insignita della bandiera verde per avere alcuni requisiti particolari: accessibilità per i bambini, ampia spiaggia, bassi fondali, lidi attrezzati per garantire servizi anche per i più piccoli; insomma un arenile ideale per le vacanze di famiglie con bambini. La consegna di stamattina è stata organizzata dalla Pro Loco “Costa di Cusa” e dal Comune. A ogni proprietario di stabilimento balneare è stata consegnata la bandiera da far sventolare e un quadro con una breve descrizione della bandiera e del valore che ha, da appendere nei locali del lido.

La delegazione – formata dal sindaco Giuseppe Castiglione e degli assessori Antonella Moceri e Gianvito Greco, dal presidente della Pro Loco Max Firreri e dai consiglieri Giampiero Luppino, Mariella Ditta, Caterina Giorgi e dall’operatore di Servizio civile Giuseppe Ala – ha consegnato la bandiera al lido “Al Fierro” (Rocco Gerardi), “Stravizio” (Paolo Truglio), “Monnalisa beach” (Enza Renda), “Gazebo” (Alfredo Stallone) e “La Loggia” (Salvatore Catalano). «La nostra spiaggia si riconferma come una delle più ideali in Sicilia per le vacanze di famiglie con bambini – spiegano il sindaco Giuseppe Castiglione e il presidente della Pro Loco Max Firreri – il team di pediatri che assegna il riconoscimento premia ogni anno l’impegno che pubblico e privato mette nel garantire servizi e pulizia. Dobbiamo tutti guardare con interesse al valore aggiunto di questa bandiera nell’ottica del marketing e promozione del territorio». Venerdì 16 agosto, ore 21,30, in piazza Favoroso a Tre Fontane il pediatra Angelo Tumbarello consegnerà la bandiera verde 2024 al sindaco Giuseppe Castiglione.

