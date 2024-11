L’uno è il festival diretto da Bia Cusumano, l’altro è il sodalizio del maestro Massimo Pastore che da quasi 40 anni è impegnato nell’attività di attore e regista, oltre che sceneggiatore e ideatore del Teatro Abusivo Marsala. “Massimo Pastore è un intellettuale di altissimo profilo, non possiamo che essere orgogliosi del fatto che abbia scelto la nostra Associazione e il PalmosaFest come realtà culturale della città di Castelvetrano per donare il suo talento e mettere a disposizione le sue risorse umane e professionali”, spiega la giornalista Jana Cardinale che segue il “PalmosaFest”.