Noi italiani abbiamo sempre avuto un debole per la buona cucina, dai piatti più conosciuti, ai più sofisticati, il buon cibo ha sempre rappresentato il nostro paese. Ma cosa rende davvero speciale la nostra cultura di stare a tavola? Gli ingredienti sicuramente ci distinguono dal resto del mondo, pensiamo alla nostra dieta mediterranea un regime alimentare ricco di vegetali, cereali integrali, legumi, frutta e pesce, con un consumo moderato di latticini e carne, e olio d’oliva come fonte principale di grassi.

Un modello alimentare tradizionale dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, associato a numerosi benefici per la salute. I grandi protagonisti indiscussi che celebrano il nostro palato e invidiati dal mondo, provengono proprio dalla nostra isola, la Sicilia infatti è pregiata di primi attori in campo culinario come la Nocellara del Belice, il Gambero rosso di Mazara, il cous cous trapanese, la cassata siciliana, l’arancino o arancina sempre al centro dei dibattiti per la paternità di questo piatto davvero singolare e molti altri.

Questi rendono la nostra terra centro di sapori, che scatenano emozioni dei sensi e ci aiutano a comprendere quanto la semplicità di un piatto possa entrare a far parte di un regime alimentare sano e indiscutibilmente insito di benessere. “Mangiare è incorporare un territorio” (Jean Brunhes) ed è proprio da lì che la nostra terra ricca di ricchezze emerge in tutto il mondo.

AUTORE. Patrizia Vivona