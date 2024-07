La siccità continua a mettere in ginocchio gli agricoltori e all’acqua fornita col contagocce da parte dei Consorzi di bonifica per chi coltiva le terre non rimane che aspettare le piogge. Il Commissario delegato per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia Dario Cartabellotta ha ora dato il via libera agli agricoltori di potere utilizzare i pozzi privati ai quali era stato vietato l’uso delle acque perché i Consorzi fornivano l’acqua. Attualmente la questione ruota attorno alla mancanza di acqua negli invasi. Le dighe sono quasi vuote e non vengono autorizzati quantitativi d’acqua da fornire ai Consorzi e, a sua volta, agli agricoltori.

AUTORE. Redazione