Saranno 50 gli utenti che usufruiranno, tramite i voucher sociali, dei progetti in favore di anziani non autosufficienti finanziari con i fondi del PNRR. Gli aventi diritto sono 15 nel Comune di Castelvetrano, 10 nel Comune di Campobello di Mazara, 9 nel Comune di Partanna, 4 nel Comune di Santa Ninfa, 6 nel Comune di Poggioreale e 6 nel Comune di Salaparuta (Distretto sanitario n.54). I servizi comunali riguardano in particolare l’attività di OSA e OSS e supporto psicologico. Si tratta di servizi di assistenza domiciliare che vengono garantiti agli anziani non autosufficienti. Nelle misure previste dal PNRR c’è anche la dotazione di alcuni strumenti tecnologici (poltrone domotizzate, condizionatori/deumidificatori e telesoccorso) che verranno consegnati entro dicembre, al termine delle procedure di affidamento delle forniture.