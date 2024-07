L’accesso al parco giochi che si trova nello slargo dell’ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte è stato interdetto perché alcune strutture risultano pericolanti. La Polizia municipale, su richiesta dell’assessore Rosalia Ventimiglia, è intervenuta sistemando il nastro bianco/rosso tutt’intorno ad altalene e giochi. La segnalazione che alcune strutture in legno fossero logorate e pericolanti è anche arrivata presso la nostra redazione con alcune foto inviateci da una signora residente a Marinella di Selinunte. Il nastro di pericolo, però, è stato strappato da alcune persone che, in barba a quanto sistemato dalla Polizia municipale, hanno continuato a utilizzare il parco giochi. «Il mio invito è quello di rispettare quanto disposto dai vigili urbani – spiega l’assessore Ventimiglia – per l’allestimento del nuovo parco che offrirà il Rotary club, attendiamo solamente la stipula delle polizze assicurative». L’area di proprietà di Ferrovie dello Stato è stata concessa al Comune.

AUTORE. Redazione