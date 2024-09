Un pensionato di Salemi è stato vittima di un tentativo di truffa telefonica che non si è concretizzato grazie alla prontezza della vittima che, a seguito di due incontri organizzati in città dai Carabinieri, si è recato subito al Comando Stazione per accertarsi della veridicità di quanto poco prima richiesto per linea telefonica.

L’uomo sarebbe stato contattato da persone che dicevano di appartenere ad un noto istituto bancario in quanto vi erano strani movimenti sul conto corrente con la richiesta di fornire le credenziali per l’accesso al conto in modo da risolvere il problema.

Non convinto l’anziano riattaccava la telefonata ma veniva dopo pochi minuti richiamato questa volta da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri da un numero che risultava essere a tutti gli effetti quello del Comando Stazione del posto con tanto di dicitura

sull’apparecchio “Stazione Carabinieri di Salemi”. Prontamente la vittima non eseguiva quanto richiesto dal sedicente Carabiniere e si recava in Caserma per un ulteriore sicurezza scoprendo che mai nessuno lo aveva contattato in precedenza.

Questo lieto fine va ad aggiungersi a tanti altri che, come in questo caso, grazie a quanto appreso in incontri che i Carabinieri hanno svolto e continuano a svolgere a favore di persone anziane in tutta la provincia hanno fatto si che la truffa sia rimasta “tentata”.

AUTORE. Patrizia Vivona