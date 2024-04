È stata fissata al 21 giugno prossimo l’udienza del Tar Palermo per discutere del ricorso presentato dal Comune di Castelvetrano avverso al decreto dell’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano per chiedere l’annullamento del piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica 2024/2025 per la parte che riguarda Castelvetrano. Secondo quanto disposto dal decreto è stato soppresso il circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” e i plessi “Alighieri” e “Settimo” aggregati all’istituto “Radice-Pappalardo” e il plesso “Croce” all’istituto “Capuana-Pardo”, che dal prossimo anno scolastico cambia nome in Giuseppe Di Matteo.

Secondo quanto scrive l’ufficio legale del Comune il decreto sarebbe illegittimo perché non sarebbe stata tenuta in considerazione la decisione della Conferenza provinciale che aveva escluso gli istituti di Castelvetrano dal piano di dimensionamento, mantenendo in vita, dunque, il Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo”. Mancherebbe così la collaborazione tra enti pubblici.

Il Circolo didattico ex “Ruggero Settimo” di Castelvetrano, il 22 maggio 2023, su proposta della sezione di Marsala dell’Associazione nazionale magistrati è stato intitolato alla memoria di Giuseppe Di Matteo, il bambino sciolto nell’acido dopo 779 giorni di prigionia. Il cambio nome è avvenuto dopo un iter obbligato che ha coinvolto il consiglio d’istituto, il consiglio comunale e la Conferenza provinciale.

AUTORE. Max Firreri