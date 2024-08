Dopo i nidi schiusi nei giorni scorsi (2 a Tre Fontane e 1 a Marsala), stanotte sono nate circa quaranta tartarughine dal nido di Triscina di Selinunte. Questa volta la schiusa è da un nido che era stato visto e recintato all’altezza della strada 127. La notte del 16 giugno una tartaruga adulta della specie caretta-caretta ha deposto le uova e così la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e il WWF Network Tartarughe marine hanno messo in sicurezza il sito. Dopo 69 giorni di incubazione, circa 40 piccole tartarughe hanno raggiunto, con non poche difficoltà il mare. Inizialmente sono state disorientate dalla luce artificiale e si sono dirette nella direzione opposta, grazie all’aiuto dei volontari sono entrate in acqua per poi seguire il riflesso della luna che stanotte era particolarmente luminosa. «Ringraziamo Maurizio Catalano, Eduardo di Trapani e Giorgia Bonfardino e i giovani Jacopo e Edoardo Catalano, Alice Bianco, Beatrice, Lara e Matilda Di Trapani che in questi mesi hanno collaborato a tutelare il nido», spiega Nicola Napolitano del Network del Wwf.

Altri esemplari potrebbero uscire dal nido nei prossimi giorni: «Si raccomanda a chiunque avvisti le piccole tartarughe dirette verso il mare di non toccarle e di non fotografarle con uso di flash, Si dovranno invece contattare i numeri 0923946388, oppure 3498333414», conclude Napolitano. Solo una sistematica rete di collaborazione tra Guardia Costiera, Comune, cittadini residenti, turisti, gestori dei lidi e associazioni ambientaliste può favorire un’azione di tutela delle specie marine protette, contribuendo altresì alla ricerca scientifica.

AUTORE. Redazione